Ravenna. Domenica ecologica guastata da raduno d’auto d’epoca

Domenica 20 ottobre 2019. l’evento organizzato dal club Officina Ferrarese d’auto d’epoca, porterà ben 60 auto con i loro motori inquinanti nella città di Ravenna.

Nulla in contrario se si fosse organizzato il raduno in altra data, in quanto proprio il giorno scelto, ricade tra le domeniche ecologiche previste dal Piano aria integrato regionale (Pair 2020) contro l’inquinamento atmosferico e precisamente è soltanto la seconda delle dieci istituite.

Una contraddizione inaccettabile viste le dimensioni dell’evento ed i benefici che porterà a Ravenna, secondo me. Tra gli amici, in pochi erano a conoscenza dell’evento, comparso sui media, ma comunque troppo poco pubblicizzato

I disagi provocati alla cittadinanza, causati dalle modifiche alla viabilità, per un nobile motivo com’è la domenica ecologica, sono resi vani da questo tipo di piccole iniziative, già dagli inizi di questo programma a favore dell’ambiente e della salute dei cittadini. Mi chiedo Quali siano realmente le priorità di questa amministrazione.

Quali saranno i ritorni economici provenienti da questo evento, per vanificare una giornata che sarebbe stata da dedicare all’ecologia?

Maurizio