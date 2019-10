Bonaccini a Ravenna per parlare dei progetti per migliorare il litorale? Non dimentichiamo i naturisti!

Mercoledì 30 ottobre il presidente della Regione, Stefano Bonaccini ed altre autorità incontreranno i giornalisti a Ravenna per illustrare, in dettaglio, i progetti pronti a partire per rendere più bello ed attrattivo per turisti e residenti il nostro litorale. Sarei dell’avviso che all’incontro venisse fatto presente (se dimenticato nei progetti presentati) che il litorale romagnolo dev’essere un’attrattiva anche per i potenziali milioni di turisti naturisti europei, che per trascorrere una vacanza in un mare caldo oggi devono escludere l’Italia e scegliere tutti gli altri stati che si affacciano al Mediterraneo.

Fidenzio Laghi – ex presidente Associazione Nudista Emiliano Romagnola