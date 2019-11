Lugo. Ciclabile via Emaldi: eliminati 76 posti auto. Disagi per genitori e bambini della Scuola dell’Infanzia

La giunta Comunale ha deciso di fare una pista ciclabile in via Emaldi, eliminando di fatto tutti i parcheggi dalla parte della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, in zona complessivamente 76 posti auto che porteranno ad inevitabili complicanze al traffico e creeranno forti disagi per chi deve portare i bambini al nido e alla materna.

Vorrei ricordare che in questa scuola i bambini che la frequentano vanno da 1 a 5 anni e avere la possibilità di portarli in auto fino sotto scuola è una necessità che viene di fatto negata, mettendo così in forte difficoltà tutti i genitori che vengono da fuori Lugo e in particolar modo i bambini piccoli che saranno così esposti a pioggia, freddo e ghiaccio.

Tutti gli interessati all’argomento sono stati invitati ad un incontro con l’amministrazione comunale il giorno 18/11/2019 per affrontare il problema. Nel frattempo alcuni genitori si sono fatti promotori di una raccolta firme che può essere sottoscritta e firmata anche da non residenti nel Comune di Lugo.

Il “caso ha voluto” che i lavori, iniziati precedentemente da un’altra parte sono stati immediatamente spostati in via Emaldi e sono iniziati ancora prima dell’incontro del 18/11/2019, rendendo quest’ultimo praticamente senza valore e ininfluente.

Precedentemente era stato comunicato che i lavori sarebbero iniziati durante le vacanze di Natale.

In qualsiasi paese civilizzato i bambini, soprattutto quelli più piccoli vengono messi davanti a tutto e nelle migliori condizioni.

La giunta Comunale è stata avvisata e messa a conoscenza del disagio ma a quanto pare non ha voluto saperne e non ha voluto ascoltare nessuno.

Filippo