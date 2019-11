Ogni 72 ore un femminicidio. Donne denunciate sempre

“Per la Lega la sicurezza delle donne è importante. Denunciate sempre, fatelo è importante per poter intervenire subito.

Grazie al codice rosso\uD83D\uDD34 più sicurezza per le donne vittime di violenza, in questi casi i magistrati dovranno ascoltare le vittime entro tre giorni dalla denuncia.

Sempre più donne vittime di violenza, ogni 72 ore un femminicidio, tre su quattro in casa. Non restiamo in silenzio‼

“Rapporto Eures 2019 su Femminicidio e violenza di genere” mostra una situazione drammatica: nei primi dieci mesi di quest’anno sono stati già 94 in Italia gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni tre giorni. 80 commessi in ambito familiare e 60 all’interno di una relazione di coppia.

Ogni giorno in Italia 88 donne sono vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti.

Nell’82% dei casi – raccontano i dati diffusi dalla Polizia di Stato – chi fa violenza su una donna ha le chiavi di casa. Non ci sono scuse, le violenze avvengono dentro le mura domestiche.

Marabini Maria

segretaria Lega Russi, già candidata al Senato Lega Salvini