Revocata concessione dell’impianto all’Associazione “Circolo Tennis Cesarea”: grande amarezza

A seguito dell’esito del bando di gara il Comune di Ravenna ha revocato la concessione dell’Impianto “Circolo Tennis Cesarea” alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Tennis Cesarea”. L’incredulità e lo stupore uniti al disappunto ed alla amarezza sono le reazioni condivise dai Soci e dai frequentatori delle strutture di via Caletti a Ravenna. Con l’atto di cui sopra si è dissolta una realtà associazionistica di n.280 Soci e n.120 ragazzi/e che opera senza finalità di lucro da oltre 40 anni e che ha contribuito nel corso di questo periodo, grazie al lavoro dei numerosi volontari, a realizzare e potenziare un impianto riconosciuto da tutta la cittadinanza come una eccellenza nel panorama tennistico ravennate.

L’attribuzione dei punteggi per noi penalizzante, è a nostro avviso frutto di un lavoro superficiale che non ha tenuto conto della competenza del personale coinvolto nella gestione del circolo, degli investimenti strutturali fino ad oggi effettuati e soprattutto di quelli programmati per il futuro. Si invita chi è preposto a tutelare il patrimonio sportivo del Comune a riflettere su come dotare gli uffici competenti di strumenti più idonei nel valutare con metodi più meritocratici a chi affidare la gestione degli impianti sportivi comunali.

Riconoscere e valorizzare l’impegno del volontariato anche in ambito sportivo serve ad evitare per il futuro situazioni che hanno come risultato la presenza di campi da tennis, in via Gulli ed a Piangipane, ridotti allo stato di abbandono.



Il Presidente Paride Gordini