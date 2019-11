Bene la delibera sul naturismo, ma prima è necessario ampliare l’area naturista della Bassona

Esprimo il mio parere riguardante la nuova delibera della Giunta regionale che si propone di regolamentare le aree destinate al naturismo. La delibera prevede che nelle aree pubbliche oltre a servizi igienico-sanitari per uomo-donna e portatori di handicap, dove è consentita la balneazione, venga garantito il servizio di salvamento.

La spiaggia naturista della Bassona è ridotta oggi a soli 450 metri, rispetto ai 2200 metri di lunghezza che la caratterizzavano fino al 2010 ed in questa area i naturisti sono ridotti a sardine (lo dico da anni) nei fine settimana.

Essendo la spiaggia molto stretta c’è posto solo per 500 persone, sino a fine luglio.

Per i naturisti la stagione inizia a fine marzo e la Regione ha realmente intenzione di aumentare le presenze attuali è necessario che venga ampliare ampliare la spiaggia, portandola almeno sino all’altezza dell’attuale pennello di protezione più a sud di Lido di Dante.

La nuova delibera regionale non servirà ad aumenterà il Turismo naturista se prima non si concede ulteriore spazio in spiaggia!

Certamente una delibera che riconosca il naturismo è un atto buono e di rispetto civile verso una minoranza e porta vantaggi economici. Spero che non si tratti solo di promesse elettorali come quelle che De Pascale fece quando era candidato a sindaco nel 2016.

Fidenzio Laghi

ex presidente Associazione Nudista Emiliano Romagnola