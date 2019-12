La comunità naturista romagnola chiede una legge che definisca chiaramente le aree praticabili

Lunedì 2 dicembre 2019, l’onorevole modenese Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle, assieme ad altri sette onorevoli del suo stesso gruppo, ha presentato alla Camera dei Deputati l’interrogazione orale ai Ministri competenti in difesa della minoranza naturista .

Chi scrive assieme al presidente Giampietro Tentori presidente dell’A.N.Ita. (Associazione Naturista Italiana) e consigliere Fe.Na.It. (Federazione Naturista Italiana) hanno incontrato l’on. Stefania Ascari, che ringrazio, per informarla delle procedure in atto verso il naturismo in seguito alle depenalizzazioni approvate nel 2016 che riteniamo ingiuste verso chi pratica la filosofia naturista.

Ricordo brevemente che le sentenze emesse da oltre quattro decenni, dai magistrati a tutti i livelli chiamati a rispondere da chi riteneva il naturismo illegale, hanno archiviato, ho scritto che l’atto osceno è un atto legato al sesso e l’atto indecente (art.726) non si riferisce al nudo se praticato in aree note. La sentenza della Cassazione n.1765 del 2000 così scrive:

”la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell’urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es.durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista) e la n. 3557 del 2000 , dice che “non può essere considerato indecente la nudità integrale di un nudista in una spiaggia riservata o da essi solitamente frequentata”.

Ritengo, inoltre, che il fatto di “stare nudi” non abbia rilevanza penale anche perché Il codice penale punisce “ l’atto indecente o l’atto osceno” e non lo stato: stare nudi o vestiti non importa ma quello che importa è l’atto indecente. Il nudista normalmente si limita a camminare o nuotare e questo non è un “atto indecente ” !

Bene sarebbe emanare al più presto una legge ben chiara che dia la possibilità di stare nudi o vestiti in una parte pubblica del territorio comunale per consentire la civile libertà di esistere per la minoranza naturista al pari delle altre minoranze anche in Italia come nel resto dell’Europa e beneficiare pure dei vantaggi che porta il turismo naturista.

Per chi non sapesse cosa sia il Naturismo dico che il Naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente .

Un notevole beneficio anche per una vera educazione verso i giovani che trovano i genitori e la scuola troppo assente per la loro educazione: giovani che oggi già a nove-dieci anni navigano nel web riempiendo gli occhi e la mente col nudo dei film pornografici e poi dopo poco fare esperienze normalmente negative mettendo in pratica le cose viste senza che qualcuno avesse loro insegnato che il nudo non è sempre uguale a sesso ma che si può star nudi anche per difendere la salute psico -fisica e sociale.

San Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła) disse e scrisse nel libro “Amore e responsabilità” del 1960: “ Poiché è creato da Dio, il corpo umano può rimanere nudo e spogliato, eppure preserva intatti il suo splendore e la sua bellezza. La nudità come tale non dev’essere equiparata all’impudicizia. C’è impudicizia soltanto quando la nudità svolge un ruolo negativo rispetto al valore della persona. Il corpo umano non è una fonte di vergogna. L’impudicizia, così come il pudore e la modestia, è una caratteristica dell’interiorità di una persona“.

Fidenzio Laghi, ex presidente Associazione Nudista Emiliano Romagnola