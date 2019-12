Italia Nostra di Ravenna: il ponticello del Capanno Garibaldi è prossimo al collasso?

Il ponticello in cemento armato e laterizio che supera il canale degli Staggi e conduce al Capanno Garibaldi nella Pialassa Baiona è prossimo al collasso? Dalle immagini scattate oggi, 28 dicembre, parrebbe proprio di sì.

Si possono facilmente notare i ferri delle armature delle due campate prossime alle rive totalmente inefficaci dal punto di vista strutturale, in quanto completamente espulsi dai travetti che costituiscono il ponte e ormai a penzoloni sulle acque del canale. In condizioni non migliori appare l’impalcato, deformato e fessurato, della campata di mezzeria: i ferri sono totalmente scoperti e corrosi e sembra proprio che il ponte resti su per miracolo, senza armature efficienti ad assorbire le flessioni dovute al peso proprio ed al transito delle persone. Le recenti acque alte potrebbero averne ulteriormente aggravato la fragilità.

Invitiamo dunque il Comune a svolgere immediatamente i rilievi del caso e, se ciò che appare sarà confermato, a chiudere quanto prima il ponte per garantire la sicurezza dei cittadini fino al ripristino del manufatto. A maggior ragione, se la tradizionale fiaccolata di Capodanno presso il Capanno Garibaldi avrà luogo anche quest’anno.

Italia Nostra – Sezione di Ravenna