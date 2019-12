Società Conservatrice del Capanno Garibaldi: Nessun cedimento del ponticello, valutata la non pericolosità

La Società Conservatrice del Capanno Garibaldi è rimasta stupefatta in merito alla denuncia di Italia Nostra per l’imminente crollo del ponticello che conduce al Capanno. Una denuncia che vogliamo ritenere scevra da speculazioni politiche o ricerche di visibilità, quandanche i tempi e i modi lascino pensare esattamente il contrario. Forse Italia Nostra non sa che il Capanno è aperto per molti mesi all’anno e visitato da centinaia di persone e non solo nell’ultimo giorno dell’anno! Sarebbe stato più logico e comprensibile porre il tema della manutenzione del ponte in un altro momento, quando l’afflusso è maggiore e non a Capodanno.

Il sottoscritto transita settimanalmente sul ponte e pur essendo evidente la necessità di manutenzione per i ferri scoperti, mai ha notato cedimenti strutturali. Il ponte è in quelle condizioni da diversi anni, non da ieri, fine dicembre. Tra l’altro sopra vi è transitato un bob cat, mezzo meccanico di diversi quintali ed il ponte non è crollato.

A seguito di nostra richiesta il ponte è stato visionato da un ingegnere del Comune, che ha valutato la non pericolosità della sua percorrenza, ma nel contempo la necessità della sua manutenzione che il Comune si è impegnato a fare, senza lanciare allarmismi sconsiderati. Ad ogni modo il 31 dicembre, come tradizione da molti anni, transitando sul quel ponte raggiungeremo il Capanno per festeggiare e brindare con vin brulè e panettone al nuovo anno.

Maurizio Mari, segretario Società Conservatrice Capanno Garibaldi