Luci spente sul campo di atletica. Ragazzi costretti ad allenarsi completamente al buio

Buonasera, alle 17.15 di oggi, al campo di atletica leggera di Ravenna, in via Chiarissimo Falconieri, 26, i ragazzi finivano di fare allenamento completamente al buio. Il faro vicino alla tribuna, che di solito illumina tutto il campo, era spento, riteniamo, per scelta.

C’erano anche persone comuni che passeggiavano lungo l’anello esterno. Il comune dovrebbe controllare come viene gestito il campo, visto che c’è una nuova gestione da novembre 2018. L’orario di apertura della struttura è ben oltre le 17.00, ma a queste condizioni risulta di fatto impraticabile.

Barbara