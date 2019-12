Lunghi tempi di attesa allo sportello Hera di Ravenna: l’azienda si scusa con un nostro lettore

Questa mattina mi sono recato presso gli sportelli Hera nella zona Bassette per chiedere alcune spiegazioni per una lettera che gli stessi avevano inviato. Dopo una lunga fila per avere il biglietto ‘di cortesia’ prolungatasi circa 20 minuti per arrivare ad una risposta, l’attesa per essere ricevuto allo sportello si è protratta per oltre due ore con evidente disagio perché nella sala d’attesa non c’è nessun confort e l’addetta alla ricezione se ne è andata all’una, quindi non c’era più nessuno a cui chiedere eventualmente per un’informazione. A mio parere il servizio è scadente e privo di alternative, io ammetto telefono, sito, mail, fax dove sistematicamente viene risposto gentilmente con un nulla di fatto…. ma due ore di attesa e passa sono inammissibili. Grazie dall’attenzione

Enzo Dalmonte

LA RISPOSTA DI HERA

In merito alla lettera pubblicata oggi sulla vostra testata e che cita l’attesa allo sportello Hera di via Romea Nord a Ravenna, l’azienda prima di tutto desidera scusarsi con il cliente per i tempi più lunghi del previsto per via dell’alta affluenza di questi giorni di fine anno. In ogni caso, per qualsiasi richiesta, verifica e chiarimento sui servizi, Hera è sempre a disposizione e coglie l’occasione per invitare i clienti a rivolgersi ai canali di contatto, ricordando che, oltre agli sportelli clienti sul territorio, ci si può rivolgere al numero verde gratuito 800.999.500 per le famiglie (800.999.700 quello riservato alle aziende) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 o ai servizi Hera Online o scaricando l’app My Hera.

Monica Guidi – responsabile rapporti con i media Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini