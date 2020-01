A proposito dei cronici problemi di illuminazione pubblica a Ponte Nuovo e non solo

Buongiorno, vorrei rimarcare che i problemi di illuminazione pubblica a Ponte Nuovo persistono ormai da anni… sembra un quartiere tagliato fuori dalla città. Problemi alle cabine elettriche e orari “sbagliati” delle luci che si accendono troppo tardi la sera e si spengono troppo presto al mattino, il tutto sempre alla faccia dei contribuenti, che più che lamentarsi non possono fare altro, sperando che vada sempre tutto bene. L’altra sera la situazione era quella della foto… una signora in bicicletta non vedendo un marciapiede è caduta. È stata soccorsa dai passanti, per fortuna se l’è cavata con qualche escoriazione e la spesa ribaltata sul selciato, da raccogliere.

Per quanto riguarda la pulizia non si può certo dire che vada meglio; lungo la pista ciclabile che porta a Classe si trova di tutto: cartacce, plastica, vetri infranti, residui dei fuochi di fine anno ed erbacce alte che avranno visto l’ultimo sfalcio a settembre… per non parlare dello scempio a bordo rampa ponte ciclabile, uno schiaffo a quelli di Legambiente che in autunno dopo lo sfalcio si erano prodigati per organizzarne la pulizia; è meglio girarsi dall’altra parte per lo stato vergognoso in cui versa.

Tutto ciò è sicuramente generato dalla maleducazione della gente, è anche vero che un operatore ecologico è mesi che non passa… Continuiamo a sperare che la gente maturi nel rispetto dei luoghi pubblici ed utilizzi i bidoni, che effettivamente ci sono, ma anche che il Comune metta in programma qualche passaggio più frequente degli operatori addetti.

Grazie, saluti,

Filippo