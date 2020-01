In fila da ore per l’acquisto dell’abbonamento al Teatro comico, senza ottenere nulla. Organizzazione da rivedere

Ero tra quelle persone che sabato mattina, 18 gennaio, si trovava in fila fuori dal Teatro Alighieri di Ravenna, già da qualche ora prima dell’apertura del biglietteria per poter acquistare in tempo l’abbonamento alla nuova stagione del Teatro comico. Alcune signore addirittura erano lì dall’alba, sedute fuori dall’ingresso principale con coperte per proteggersi dal freddo. E anche io come le tantissime persone in attesa, non sono riuscita a comprare l’abbonamento nonostante fossi arrivata tra i primi. Una gestione della situazione, di cui non posso far altro che parlare male. E questo non solo perché circa 500 abbonamenti su 900 sono riservati ai soci Cral, ma anche perché l’acquisto dell’abbonamento in biglietteria avveniva in contemporanea con quello online. Quindi all’apertura delle iscrizioni, la maggior parte dei biglietti sui 400 disponibili – ovviamente – sono andati via subito online. Non solo, dopo l’ingresso delle prime persone, che hanno ottenuto i posti, ci è stato comunicato che i computer si erano bloccati, per l’elevato numero di utenti collegati.

Io, che avevo davanti a me circa 20 persone, sono tornata a casa senza nemmeno essere riuscita ad entrata in biglietteria, perché ad un certo punti gli addetti sono usciti comunicandoci che i posti erano terminati ed il sistema online era bloccato. Forse chi si occupa dell’organizzazione, dovrebbe rivedere il sistema di gestione delle prenotazioni.

Marta