Modificare la modalità di recupero del voto per chi non può recarsi al seggio

A seguito delle ultime elezioni regionali vogliamo suggerire una modifica alla modalità di recupero del voto per chi non può recarsi al seggio.

Ci riferiamo principalmente al recupero del voto a domicilio e negli ospedali o in luoghi di cura in genere.

La procedura è avvenuta utilizzando una busta in cui veniva inserita la scheda votata e spesso alla presenza di un rappresentante di lista di una unica parte politica.

Siamo sicuri della buona fede dei componenti del seggio, ma per fugare ogni dubbio e sedare qualsiasi malumore sarebbe opportuno modificare i regolamenti ed utilizzare una mini urna sigillata e che tutta l’operazione di recupero voto sia presidiata da almeno due rappresentanti di lista di schieramenti opposti da recuperare in altri seggi se non presenti nel seggio relativo al voto da recuperare.

Crediamo che la fiducia al voto da parte della popolazione passi anche da questi dettagli.

Mauro Bertolino

Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori