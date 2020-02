Degrado e inciviltà nell’area disabitata di Madonna dell’Albero

Sono una cittadina di Madonna dell’Albero, piccola località alle porte della città di Ravenna dove risiedo dal 2001. Oggi, durante una corsa con il mio cane, ho notato una brutta situazione di degrado ed inciviltà nell’area non ancora abitata fra via Stradello e quella che è stata chiamata via de Stefani (quasi di fronte al Pet Shop).

Mentre da un lato il verde è ben tenuto ed è pulito e piacevole, dal lato opposto vi è una discarica improvvisata dove si trova di tutto: abiti vecchi, rifiuti, materassi, piccoli elettrodomestici, vetro, cemento, wc, pezzi di legno con chiodi arrugginiti e tanto altro.

Questa zona, dove peraltro le auto non dovrebbero entrare, è a volte frequentata da ragazzi in skateboard e pattini, da persone che come me fanno jogging o semplicemente passeggiano, e vedere questi accumuli di macerie è davvero triste.

Per non parlare delle deiezioni canine non raccolte dai proprietari, un po’ ovunque. E’ avvilente e vergognoso. Mi appello ai miei concittadini e chiedo a tutti in primis di non comportarsi in modo tanto incivile, nel rispetto di tutti e del bene comune, nonché di non voltarsi dall’altra parte e di segnalare eventuali movimenti di auto che scaricano macerie e rifiuti in quella o altre aree. Una città più pulita è un luogo migliore dove vivere e far crescere i nostri figli.

Grazie.

Arianna Ballotta