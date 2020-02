Oil&Gas. Ancor più buio per i settore

Si intravedono tempi sempre più duri per il settore Oil&Gas; due emendamenti al Milleproroghe presentati dal Movimento 5 Stelle mirano ad allungare da 18 a 24 mesi i tempi del Pitesai, il piano per la transizione energetica sostenibile, arrivando quindi fino a fine anno.

Inoltre la proposta prevede che nelle aree non compatibili in base ai criteri del piano, entro sessanta giorni il Ministero dello sviluppo economico avvii i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi e avvii i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere.

E’ assurdo come ancora oggi si tenda ad ostacolare un settore fiore all’occhiello della nostra industria e che a Ravenna rappresenta una grande fetta dell’economia. Premesso che il gas è indispensabile per il processo di transizione energetica, non si comprende perché non si tenda a favorire l’utilizzo del gas presente nel nostro paese incoraggiando le aziende ad investire piuttosto che a chiudere come già successo per aziende Ravennati leader da sempre nel settore.

Ancor più assurdo è che certe proposte che mettono a repentaglio l’economia di intere città e di migliaia di lavoratori arrivino da un gruppo politico che ormai dati alla mano dopo le ultime elezioni regionali in Emilia Romagna di lavoratori ne rappresenta veramente pochi.

Auspichiamo che presto si apra un serio tavolo di trattativa tra le rappresentanze di categoria e il governo per ridare dignità al gas italiano ai lavoratori del settore e tutelare la nostra economia.

Mauro Bertolino

Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori