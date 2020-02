Volontaria attiva, tenacia e determinata…ciao Giovanna ci mancherai

Nessuno muore fintanto che rimane nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto! È con un grande dispiacere che ho appreso la triste notizia della scomparsa di Giovanna Baroni. L’angoscia per la perdita di una persona cara è forse la prova di vita più dolorosa. La vita ci sembra così fragile ed inutile. In questi ultimi anni, ho avuto il privilegio di conoscere Giovanna collaborando con lei nel Direttivo della Consulta del Volontariato di Ravenna di cui faccio parte.

Era una volontaria attiva, tenacia e determinata nelle sue scelte, sempre presente, molto disponibile conciliante e pragmatica. L’ultimo ricordo che ho di Giovanna fu quando nonostante i difficili momenti che passava venne nel mese di settembre a farci un saluto in piazza del popolo durante la scorsa edizione della festa del volontariato di Ravenna. Si poteva notare nei suoi occhi un’emozione forte di vedere così tanta gente allegra festeggiare e speranzosa nel vederla in piedi forte e sorridente.

Quando un essere così brillante si spegne, la luce della sua vita non si spegne. La sua anima illumina le nostre vite.

In questo momento di intense emozioni, i nostri pensieri vanno alla figlia Simona e ai suoi nipoti Sofia e Manuel che abbracciamo trasmettendoli con affetto.

Mi unisco al dolore dei miei volontari per inviare alla bellissima famiglia di Giovanna le nostre più sentite condoglianze, augurando loro il coraggio di superare questo calvario. Possano queste mie parole lenire il loro dolore e darli conforto. Poiché Giovanna vive oggi in un mondo di piacere. La sua anima bella e profonda vola in un mondo tranquillo.

Ciao Giovanna,

Charles Tchameni Tchienga, preisidente Il Terzo Mondo Onlus