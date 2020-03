Le forze politiche superino logiche di potere per guidare insieme comunità di Faenza

Nella giornata del 27 gennaio abbiamo scoperto che insieme si è forti. Divisi si è deboli e irrilevanti. Divisi si lascia spazio ad odio e populismo. Sicuramente ciò che ci ha unito e ci unisce sono i valori della costituzione e dell’antifascismo, con la volontà di costruire una società che partecipi attivamente per il bene comune. Oggi, a 40 giorni di distanza, e vicini ad una data importante per la nostra città, le Sardine di Faenza, coerenti nel loro percorso apartitico, rivolgono un appello alla responsabilità in vista delle prossime elezioni comunali. Invitiamo quindi le forze politiche a superare le logiche di potere e i personalismi per unirsi a guidare una comunità che già si identifica e ritrova in questi valori. Insieme per far crescere la nostra città.

6000 Sardine Faentine