Solidarietà tra vicini. “Oggi vado io, la prossima volta vai tu” e in Farmacia va una sola persona

La solidarietà ai tempi del coronavirus ha molte facce, una delle quali si manifesta anche con piccoli gesti di cortesia tra vicini: è il caso di una via di Ravenna, che si è ‘organizzata’ per suddividere le uscite, se strettamente necessarie, in farmacia. “Oggi vado io” dichiara la persona ‘di turno’ passando a ritirare le richieste dei vicini di casa (soldi ed elenchi rigorosamente scambiati a distanza –in buste appese al cancello e ritirate solo in seguito senza incontrarsi di persona – nel pieno rispetto delle norme anti contagio) “la prossima volta vai tu”. E così il viaggio lo fa una persona sola, armata di mascherina, guanti e tanto spirito di buona convivenza: perché la battaglia contro il coronavirus la vinceremo solo rispettando le norme e proteggendoci l’un l’altro, non pensando solo al nostro ‘orticello’.

Lettera Firmata – Ravenna