Sul canto degli italiani e sul rispetto per i morti al tempo del Coronavirus

Stamattina in una rassegna stampa ho sentito leggere il pezzo di Domenico Quirico, giornalista che sul fronte di guerra c’è stato e ne ha pagato anche le conseguenze, che sa benissimo qual è il significato profondo e terribile della morte.

Secondo me è giusto criticare pesantemente coloro che continuano a intonare canzoni ai balconi, che sia l’inno di Mameli, che sia Azzurro, che sia Volare, come se quello che succeda fosse una festa; d’altra parte quando si va ai funerali si batte le mani come fosse uno spettacolo.

Certo non siamo in guerra ma siamo di fronte a tanti morti che non solo ci danno tante dolore straziante, ma ci fanno e ci chiedono pudore e introspezione. Se vogliamo ricordarli stiamo zitti.

Facciamo comunità magari andando a fare la spesa nelle regole e nei tempi anche per un anziano o una anziana, magari telefonando agli anziani che sono soli rinchiusi delle case, con poca possibilità di rete e di relazioni, forse potremmo anche cantare loro qualcosa, ma soprattutto raccontare i nostri sentimenti umani.

Ivano Mazzani