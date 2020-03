Postamat di via Pola è fuori servizio da giorni, non riesco a prelevare per mia madre anziana

Volevo segnalare che il postamat di via Pola è fuori servizio da venerdì scorso. Il più vicino è piazza Garibaldi o via Bovini. Il quartiere Gulli è densamente popolato specialmente di anziani. Mia madre 78enne non la faccio uscire, mi ha chiesto di prelevare qualcosa con la sua carta postale, ma non è semplice. Questi servizi devono essere resi efficienti sempre e ora di più. Nell’autocertificazione dovrebbe essere prevista: ricerca postamat. Grazie.

L. T.