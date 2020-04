Quelle multe non mi stanno bene… stavamo solo cercando un vestito per la bimba

Mercoledì 15 ingresso Esp di Ravenna. Accompagno mia moglie (che non ha patente) ad acquistare tutine per neonati, dato che abbiamo una bimba di 40 giorni appena, segregata in casa dalla nascita (6 marzo) e che nel frattempo grazie a Dio è cresciuta per cui necessita di nuovi vestitini. Ovviamente entra solo lei, visto che noi uomini siamo un pò imbranati in questo, ed io e nostra figlia col passeggino attendiamo nell’area parcheggio di fronte. Neanche a dirlo il negozio all’interno della galleria era chiuso, mia moglie mi raggiunge e nel momento in cui stavamo effettuando una ricerca in internet per cercare altri negozi (nel caso ce ne fossero, come da Decreto, aperti), si avvicina l’auto in foto (carabinieri in borghese). Inizia la trafila dei controlli, domande e spiegazioni (alle quali uno dei due carabinieri rispondeva con fare di sufficienza); abbiamo regolarmente mostrato i nostri documenti, compilato l’autocertificazione (a mio dire non proprio costituzionale)… ma vabbè… e loro, come niente fosse, senza nessun briciolo di comprensione verso una donna neo-mamma ed una neonata (che in tutto questo attendeva al sole) ci piantano un verbale a testa di 280 € (per un totale di 560 €) per non aver commesso alcuna infrazione. Voglio che la gente sappia ciò che sta succedendo: l’incompetenza nel non saper valutare le situazioni. Voglio che il sindaco di Ravenna sappia che si fanno multe per il solo scopo di fare cassa e per di più ad una famiglia monoreddito, in disagio economico e che vive in una casa popolare. Ho già presentato ricorso.

Lettera Firmata