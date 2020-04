Caporalato: la Romagna come la Puglia?

E così la solatia Romagna scopre di avere braccianti schiavi come la soleggiata Puglia o la Calabria. Forlì o Foggia? Bagnara di Romagna o Bagnara calabra? Ormai siamo sullo stesso piano, ma da tempo. Mi spiego.

Casualmente ho conosciuto nel lontano 2008 un cittadino serbo che lavorava come bracciante nelle campagne di Solarolo con una ventina di suoi compatrioti muniti di visto turistico. Mi chiese aiuto per denunciare il suo caporale, serbo come lui, che lo sfruttava a sangue. Gli consigliai di andare al sindacato, ma non aveva l’auto né poteva abbandonare il posto di lavoro e di domenica gli uffici dei sindacati sono chiusi.

Così presi l’iniziativa ed andai io da uno dei tre sindacati importanti a Faenza, settore agricoltura. Denunciai tutto, ma creai solo imbarazzo nel giovane funzionario.

Mi disse che quella dell’appalto tramite caporalato era una pratica che si stava diffondendo per la mancanza di manodopera ed in ogni caso doveva essere l’interessato a fare la denuncia. E aggiunse: le possibilità di successo sono minime poiché il cosiddetto padrone era uno dei più importanti imprenditori romagnoli nel campo della produzione e trasformazione dell’ ortofrutta.

Ovviamente non se ne fece nulla, ma mi restò impressa la sua rassegnazione. Praticamente si lavorava in nero alla luce del sole e questo andazzo si è protratto fino ai giorni nostri, fino alla degenerazione della semi-schiavitù di questi pachistani richiedenti asilo scoperti casualmente.

Mi chiedo, chi ha dormito o è stato complice fino ad oggi: datori di lavoro, sindacati, associazioni di categoria, ispettori del lavoro o chi?

Imbarazzanti le lacrime di coccodrillo dei sindaci intervenuti sul caso che, dopo aver mostrato sorpresa, malgrado i fatti avvenissero sotto i loro occhi, non hanno speso una parola contro certi datori di “lavoro”, ma solo contro gli orridi sfruttatori.

In conclusione, tre domande:

1) Chi paga i caporali?

2) i Sindacati pensano di costituirsi parte civile?

3) L’ ex ministro Martina non ha fatto approvare una legge contro il caporalato nel 2016?

Angelo Ravaglia