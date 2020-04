In Via Ravegnana autovetture ed autobus sfrecciano, senza paura di essere multati

Sono nuovamente ad esporre la pericolosità della via Ravegnana. A seguito del DPCM per il Covid19, i mezzi in circolazione sono relativamente pochi, ma violano ugualmente (se non con più intensità) il codice della strada. Passano autovetture ed autobus che il limite di velocità lo raddoppiano e la pericolosità nell’attraversamento diventa sempre maggiore.

Le varie pattuglie delle forze dell’ordine non contestano le violazioni, perché in questo momento l’importante è tenere sotto controllo gli spostamenti delle persone; non a caso fermato dalle forze dell’ordine, la prima cosa che mi è stata chiesta è stata da dove provenivo e dove stavo andando.

In oltre vent’anni che abito sulla Ravegnana i controlli che ho visto fare al traffico da Carabinieri e Polizia Municipale si possono contare nelle due decine, anche dopo i vari esposti effettuati e l’interrogazione al Sig. Sindaco di qualche mese fa.

La velocità tenuta dagli automobilisti e dai conducenti dei mezzi pubblici non è altro che la certezza di non incappare in alcun controllo e di poter dare gas senza essere multati e riconosciuti, perché ti mandano a quel paese nascondendosi dietro le mascherine.

Noi cittadini siamo già stanchi per una situazione di clausura obbligata e per l’esasperato controllo da parte della Forza Pubblica, che a volte è diventato perfino eccessivo, ad esempio quando con l’elicottero della GdF è stata fermata una solitaria signora che passeggiava sulla battigia. Se tali controlli fossero così puntigliosi anche nella normalità potremmo evitare tutti gli autovelox fissi, il cui uso strumentalizzato ed indiscriminato, arricchisce le casse comunali.

Quando potremo avere i controlli richiesti, anche mediante uso di laser o autovelox, aumentando l’illuminazione pubblica, come promesso, sugli attraversamenti pedonali?

Maurizio Marendon