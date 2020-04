Che fine ha fatto il servizio per le vaccinazioni dell’Ausl?

Mi chiamo Veronica e abito a Ravenna; dovevo effettuare una vaccinazione importante il 7 aprile scorso, che tuttavia, a causa dell’emergenza COVID-19, è stata annullata.

Della cancellazione del servizio mi è stato riferito tramite un semplice SMS, automatico, nel quale era scritto che sarei stata ricontattata. Non ho più saputo nulla e nessuno mi ha richiamato per proporre una possibile data futura. Quasi due settimane fa ho chiamato, rispettando le fasce orarie indicate sul sito, il centro vaccinazioni, proprio per avere un po’ di chiarezza in merito alla situazione attuale di questo servizio sanitario: nessuno ha mai risposto.

Ho dunque inviato una mail alla segreteria stessa, indirizzo pubblicato sul sito apposito: anche in questo caso, nessuna risposta.

Oltre ad essere una vaccinazione importante, a giugno compirò gli anni e non potrò favorire più della gratuità del servizio, in quanto la fruizione gratuita della vaccinazione è prevista solo fino a un’età che supererò proprio fra due mesi scarsi.

Durante questa emergenza sono sempre stata estremamente comprensiva nei confronti di qualsiasi settore, specialmente quello sanitario: so che stabilire date di apertura è molto complesso. Nonostante ciò sono profondamente delusa da come io, ma anche altre persone da ciò che leggo ultimamente nelle cronache ravennati, sia stata abbandonata dalla sanità romagnola.

Tra le altre cose, non vi è nemmeno chiarezza: alcuni mi hanno detto che le vaccinazioni continuano ad essere fatte, ad altri sono state annullate, esattamente come a me.

Spero che questa denuncia non passi inosservata: l’amministrazione comunale sta facendo moltissimo su vari fronti, tuttavia si rischia di trascurare alcuni servizi sanitari indispensabili per preservare la salute dei ravennati.

Veronica Q