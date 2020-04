Dai nidi privati di Ravenna un Grazie al Comune di Ravenna

I servizi educativi privati e convenzionati del Comune di Ravenna, desiderano esprimere il più sentito ringraziamento al Sindaco Michele De Pascale e all’Assessora all’Istruzione Ouidad Bakkali per aver avviato un tavolo di confronto con tutti i Servizi 0-6 presenti nel territorio comunale, per il raggiungimento di un importante obiettivo, quello di calmierare le conseguenze della protratta chiusura dei servizi educativi nei confronti degli stessi e delle famiglie, stipulando un Accordo tra Comune di Ravenna e Servizi Educativi.

Il nostro Sindaco si è assunto l’impegno di sostenere, in questa situazione di estrema emergenza, i servizi educativi, che diversamente, senza richiedere alle famiglie il pagamento delle rette, si sarebbero trovati in serie difficoltà nel garantire la continuità del Servizio. Siamo lieti di aver constatato che il Comune di Ravenna è stato da subito sensibile al tema della tutela delle famiglie in un momento così delicato, e di aver cercato da subito un confronto con noi gestori per fare in modo che quando tutti i Servizi riapriranno, si potrà ritrovare la stessa qualità disempre.

Per quanto riguarda la possibile riapertura dei servizi nido, abbracciamo il pensiero del sindaco. Tutti uniti con e nella stessa finalità.

Fortunata Franchi del nido Crescere Insieme a nome dei nidi privati di Ravenna