Quando arriva la Fase 2 della Sanità? Le visite specialistiche sono ancora bloccate, ma non c’è solo il Corona Virus

Tutto si è fermato col coronavirus e giustamente. Ci è stato chiesto di essere responsabili restando a casa e aiutare con i nostri comportamenti noi stessi e la nostra comunità di riferimento, benissimo. C’è una cosa che però chiedo: perché tutta la salute e la sua gestione deve essere bloccata?

Ho chiesto prima del coronavirus di fare alcune visite che per me sono importanti per la prevenzione della mia salute e lo stato di salute di una persona resta una questione aperta e seria anche in periodo di coronavirus.

Già ci vogliono di norma 2 mesi di attesa prima di avere un appuntamento, purtroppo. Poi arriva il coronavirus e tutto è bloccato. Certo, se ne capisce bene l’esigenza. Ma la settimana scorsa ho telefonato al numero verde Ausl e mi hanno detto che per gli appuntamenti sanitari bloccati tutto è ancora fermo, forse qualcosa si muoverà dopo il 4 maggio.

A chi è responsabile della sanità chiedo: possiamo essere dentro un sospeso così lungo senza che qualcuno se ne fa carico? Esiste l’emergenza, ma esiste anche la vita quotidiana: se scoprissi poi che la mia salute nel frattempo è diventata più precaria, perché ho dovuto attendere 4-5 mesi per una fase 2?

Un sistema sanitario non si può fermare, si devono affrontare nei modi giusti nelle condizioni giuste, le risposte alla salute dei cittadini e noi siamo pronti a collaborare, lo abbiamo dimostrato.

Non possiamo essere sempre e solo persona/e a cui chiedere sacrifici e responsabilità, la salute non è una cosa secondaria, anzi, e purtroppo ancor di più lo dimostrano anche i fatti e questi giorni di questo periodo così tremendo.

Ivano Mazzani