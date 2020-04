Il grazie del clown Billo dopo lo spettacolo in piazza senza pubblico dal vivo ma con una seguitissima diretta via social

È stato un successo inaspettato ed emozionante, questa esperienza di fare il Billo Circus in piazza del Popolo (domenica 26 aprile alle 17) davanti ad una piazza deserta, ma di fronte a tantissime famiglie collegate in diretta streaming da Trieste a Roma (per quel che ne sappiamo). I dati: oltre 1900 visualizzazioni per la diretta e oltre 3000 visualizzazioni post diretta. Sono dati che ci fanno battere il cuore di felicità! Ringraziamo il Comune di Ravenna Assessorato allo Sviluppo Economico, per aver creduto nel progetto, in particolare il Sindaco Michele De Pascale e l’Assessore Massimo Cameliani. Inoltre ringraziamo la Prefettura di Ravenna, Sua Eccellenza il Prefetto, la Polizia Municipale di Ravenna per il presidio, il Comandante Andrea Giacomini, l’Associazione Carabinieri Volontari per il rinforzo al presidio, la Gamie srl per l’erogazione di energia elettrica.

Durante lo spettacolo abbiamo più volte ricordato che si può contribuire alla raccolta fondi legata all’emergenza Covid-19, effettuando una donazione alle seguenti coordinate bancarie: Ausl Romagna-Intesa San Paolo Iban: IT34W0306913298100000300064 Tesoreria Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna precisando nella causale “Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna”.

