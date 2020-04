La commerciante esasperata: perchè sanificare il negozio, se chiuso da mesi?

Sono una piccolissima commerciante di intimo e abbigliamento. Ho sentito che per la agognata e sempre posticipata riapertura saremo costretti a sanificare il negozio! Questo ovviamente a nostre spese!

Ora io non capirò niente ma qualcuno mi può spiegare cosa potrà mai esserci di virulento dentro ad un negozio chiuso da mesi ma soprattutto dubito che tutto quello che ci viene recapitato a casa, ad es. da Amazon, venga sanificato!

E poi mi chiedo come potranno sanificare i banchi al mercato quando riaprirà?

G.G.