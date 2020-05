Pomodori olandesi in vendita al supermercato… le persone dovrebbero non comprarli

Nei giorni scorsi, mi sono recata presso un supermercato cittadino e, con vivo stupore, ho notato che erano posti in vendita dei pomodori la targhetta che ne indicava la provenienza, ovvero l’Olanda. Il fatto mi ha indignato profondamente sia perchè si importano dall’estero delle primizie reperibili anche nelle serre italiane, ma innanzi tutto perchè tali ortaggi provengono dall’Olanda. I Paesi Bassi oltre a non avere una particolare fama di produttori di pomodori, sono quel paese che, approfittando di un momento drammatico come quello che ha colpito e sta colpendo l’Italia, non hanno perso occasione per denigrarci e combatterci sul piano economico. Insomma un comportamento da sciacalli. Sorvoliamo sul fatto che l’Olanda è uno dei Paesi più fiscali all’interno dell’Europa, mi auguro che le persone abbiano la dignità di lasciare sui banchi i pomodori olandesi, così come tutti quei prodotti provenienti da paesi ostili alla nostra Patria. Se così non fosse vorrà dire che per questa disgraziata Italia, anche nel XXI secolo vige l’antico sfottò : “Franza o Spagna purchè se magna”.

Lucrezia