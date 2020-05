Nessun contributo per noi stagionali di Mirabilandia, parte importante dell’economia ravennate

Leggo giornalmente sul vostro sito le interviste e le dichiarazioni dei sindaci de Pascale e Medri su svariati argomenti, ma mai nulla sugli stagionali di Mirabilandia che in una notevole percentuale non hanno ricevuto e quindi non riceveranno mai i contributi INPS, visto che il codice Ateco dei parchi di divertimento non è stato considerato tra quelli che ne hanno diritto. Ho provato a scrivere al sindaco de Pascale senza ottenere alcuna risposta. Possibile che nessuno pensi a queste persone che hanno, anche loro, bisogno di tale sostegno e che rappresentano una parte importante dei lavoratori che contribuiscono all’economia del nostro territorio accogliendo i turisti e pagando le tasse? Grazie.

Stefano Dughiero