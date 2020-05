Fidapa Ravenna ricorda la scomparsa dell’amica Rea Ponti

Con affetto e rimpianto noi socie di FIDAPA sezione di Ravenna salutiamo Rea Ponti, la nostra amica Rea che ci ha lasciati per sempre. Per lei la nostra Federazione rappresentava un ideale di vita, un convinto e profondo incoraggiamento alle donne, a tutte le donne che lei ha sempre sostenuto senza riserve. La sezione ravennate della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari è stata fondata a Ravenna nel 1973 e Rea ha aderito fin dal 1975 a questo movimento di opinione indipendente partecipando con grande assiduità a tutte le iniziative che nel tempo ha sempre sostenuto. Per noi è sempre stata un esempio di signorilità, passione e umanità e tutte coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla ricordano una bella persona piena di coraggio, forza e determinazione.

Rea nella vita si è sempre occupata di scuola, è stata docente di dattilografia all’Istituto Tecnico Commerciale Ginanni dove ha insegnato a scrivere a macchina a generazioni di ravennati. La ricordo come collega a Ragioneria, nell’aula di dattilo dove sovrastava con la sua voce autorevole il ticchettio dei tasti delle macchine da scrivere. Amava molto la sua professione e capitava spesso che qualche suo ex alunno la riconoscesse e la salutasse con grande affetto e riconoscenza.

Anche dopo essere andata in pensione era rimasta legata al Ginanni ed era una socia assidua dell’Associazione Amici del Ginanni a cui aderiva con slancio entusiasta di tutte le iniziative. Si rassegnò a malincuore alla chiusura dell’Associazione, continuando a sperare di poterla riorganizzare.

È stata una donna forte, di grande carattere, ferma nelle sue convinzioni, ma di grande cuore. Ci mancherà il suo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, la sua serietà che diventava simpatia all’occorrenza, ma il suo entusiasmo continuerà a sostenerci nel suo ricordo

Patrizia Ravagli – Presidente FIDAPA sezione di Ravenna