Ravenna, riaperto l’Autodromo Via Pazzi

Grazie all’allentamento delle misure anti Covid19 è ripartita in settimana l’attività dell’autodromo di Via Pazzi a Ravenna. Piloti di ogni età si sono sfidati lungo lo strettissimo rettilineo finale in accelerazioni degne delle migliori uscite dalla parabolica di Monza. Le sfide più avvincenti come sempre si sono potute vedere alla esse all’ingresso di Via Pazzi. Alla fine di Via Canalazzo i piloti in rapida successione prima girano a destra per immettersi in Via Maggiore e poi con abilissime gestioni di freno acceleratore e cambio sfidano i ciclisti e i pedoni in transito sulla ciclabile che si trova sul lato opposto della stessa Via Maggiore (i quali, non in questo periodo, ma spesso sono bambini che si dirigono alla vicina scuola Torre) a chi per primo transiterà sulle strisce pedonali con i secondi che per puro spirito di sopravvivenza si fermano lasciando strada libera ai piloti che poi sprigionano tutta la potenza delle loro vetture lungo tutta la via Pazzi fino all’agognata bandiera a scacchi fra rombi di motore e vibrazioni indicibili. Da segnalare la compostezza del pubblico presente che attenendosi alle misure in vigore ha evitato assembramenti nonostante la spettacolarità dell’evento rimanendo composto ai lati della strada.

Un residente.