Articolo Uno – Sinistra per Ravenna: “Spiagge libere fondamentali per offerta turistica, non dimentichiamole!”

La spiaggia libera, al pari di tutte le aree pubbliche, dovrà essere fruibile. Ci sono tutte le condizioni per poterlo fare cercando di mitigare i rischi e promuovere modalità ispirate alla ragionevole sicurezza.

Già simbolo, almeno dalle nostre parti, di “turismo slow” e di un modo diverso di vivere l’arenile, non devono restare dimenticate semplicemente per il fatto che “essendo di tutti finiscono per non essere di nessuno”, si ragioni per tempo e si tengano in considerazione nel ragionamento di sistema in corso.

Si tenga conto sin da subito di queste zone pubbliche di grande peculiarità e non si ceda al fatto che possano essere considerate “off limit” o, se va bene, divenire valvole di sfogo sacrificabili alle legittime esigenze di nuovi e ulteriori spazi a disposizione degli stabilimenti.

Si costruiscano le condizioni per la fruizione consapevole della spiaggia libera, regolamentandole anche con rigore, al pari di ciò che è stato fatto per altre aree pubbliche (parchi e pinete) e si attivino tutte le forme possibili di collaborazione anche con volontari e associazioni del terzo settore, affinché si possano garantire.

La Regione, i Comuni e i tavoli tecnici che stanno lavorando sulle questioni stringenti verso la “fase 2” della riviera lavorino su questo per tempo ed evitino che le spiagge libere diventino il luogo dove tutto è permesso o al contrario tutto è negato, persino l’accesso.

Non un passo indietro rispetto alla tutela di un bene pubblico dalla forte valenza sociale ed ambientale anche di fronte ad una situazione drammatica e difficile come quella che stiamo vivendo.

Articolo Uno e Sinistra per Ravenna