Sulla necessità di ripristinare l’importanza dello studio del mosaico all’Istituto ravennate Nervi Severini

Facciamo seguito all’interrogazione presentata in consiglio comunale del capogruppo di LpRa Alvaro Ancisi per ribadire anche noi con forza la necessità di ripristinare l’importanza dello studio del mosaico all’interno dell’Istituto ravennate Nervi Severini e la trasmissione dell’operatività artigiana di quest’arte storica e ormai purtroppo abbandonata proprio qui a Ravenna, già definita anche dall’assessore Corsini “Capitale mondiale del mosaico”. Vogliamo in questa sede riprendere e sostenere il pensiero e la preoccupazione sulla sorte del mosaico, patrimonio mondiale dell’umanità, fino all’ultimo giorno espressi da Nino Carnoli in tutte le sedi istituzionali e non, ma sempre rimasti inascoltati. Il mosaico deve riprendere ad avere il ruolo che merita negli istituti scolastici, opportune sedi di studio ed apprendimento, prima che quest’arte vada perduta per sempre. #NINORIMANE

Marianna Carnoli

Elisabetta De Notaris

Cesare Albertano