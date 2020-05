L’appello per aiutare un 72enne senza fissa dimora. Cercasi camera in affitto a Faenza o Forlì

Uomo 72enne senza fissa dimora costretto a dormire in stazione a Forlì, sta provando a cercare una camera in affitto ma tutte le ricerche sono state vane perché affittano solo a studenti. Qualche settimana fa gli hanno diagnosticato la glicemia alta ed è obbligato a fare l’insulina.

Purtroppo la situazione è urgente e le soluzioni proposte dagli assistenti sociali non possono andare bene.

Faccio appello al buon cuore e alla solidarietà dei Romagnoli: chi ha la disponibilità ad affittare una camera massimo 200 € al mese, può lasciare un commento e sarà contattato in privato.

Preferibilmente nei pressi della stazione di Faenza o Forlì.

Alessandro