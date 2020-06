Finalmente si parla del Passante Adriatico, anche se Ravenna si ostina a non adottare il Masterplan

Vittoria, vittoria e vittoria ma stiamo calmi, siamo realistici e specialmente cerchiamo di collaborare per rendere questa opportunità reale e fattibile, in quanto rappresenta un’occasione straordinaria!

Non si arriva a questi risultati esultando e cercando di avere i meriti ma è un lungo cammino di valorizzazione che si è effettuato in questi ultimi 12 anni, stimolando ed invitando regolarmente i Ministri che si sono succeduti a passare ai piani strategici analitici (Masterplan di sviluppo territoriali). L’informazione è stata inviata a tutti gli interessati: ecco l’ultima inviata alla Ministra De Micheli proprio per sollecitarla a cogliere la ripresa post covid con la realizzazione del passante adriatico (la Dorsale adriatica).

L’unico dato di rilievo di Ravenna è che dopo Rimini e Cesena che hanno adottato la cultura dei masterplan (Piani strategici) Ravenna ne riamane sprovvista!

Alla De Micheli ho scritto, Buongiorno Ministra, mi permetto di proporre anche a Lei una infrastruttura estrapolata dalla proposta di Masterplan di sviluppo territoriale (Piano strategico) che ho ideato (dal 2008) per stimolare i comuni ad adottare questi metodi di pianificazione per il territorio e ad allontanarsi delle politiche di creare infrastrutture isolate e spinte da non si sa chi!

L’armonia e l’equilibrio tra le risorse esistenti (attive o non attive) e quelle mancanti (da realizzare dopo l’analisi dell’intero territorio e anche oltre) rendono l’intero sistema ottimizzato ed estremamente efficace, sia nella spesa che nei servizi per popolazione.

Le segnalo che siamo estremamente contenti che Rimini abbia adottato queste tecniche e ora sembra anche Cesena abbia intrapreso questa strada, purtroppo rimangono Ravenna e Forlì indietro su questo argomento, in particolare Ravenna resta nel totale isolamento.

Questo isolamento è dovuto alla facilità di rielezione del Pd (finora) in quanto la popolazione pur di non votare destra si impegna a votare qualsiasi candidato dell’ex PCI. Nel caso di Ravenna, malgrado ci sia un valido sindaco, esiste un gran numero di politici poco attivi, che si impegnano poco per il territorio e molto per la poltrona! Purtroppo l’eccellente azione delle sardine per dare una mano a contrastare le destre è già stata dimenticata e si è tornati ancora una volta alle vecchie maniere!

Allego una lettera esplicativa di questo passante è stata inviata già all’epoca al ministro Toninelli, che configura la sua utilità sia dal punto di vista della sicurezza, della lotta all’inquinamento ambientale, del servizio di mobilità intelligente sia a livello nazionale che regionale nonché locale.

Visto che essa è studiata per avere obbiettivi multipli e un realizzo progressivo, permetterà a validi politici di realizzare porzione (parte) di essa senza ricorrere ad infrastrutture isolate costose e specialmente poco utili a medio/lungo termine!

Suggerisco, qualora ci sia un minimo interesse ad organizzare un incontro con coloro che sono passati già ai piani strategici e con coloro che debbano passare ancora in modo da scambiare le esperienze e i metodi.

Attoui Abderrazak – Promotore del ProRavenna (Materplan per Ravenna)

Il passante Adriatico