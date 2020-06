Chiusa di Porto Fuori. Tritto (FI): “Pericolo sanitario e degrado da alcuni anni”

Da alcuni anni, e nonostante la varie segnalazioni in consiglio Territoriale Area 3 sia da parte nostra che del Comitato Cittadino di Porto Fuori, persiste una situazione non solo vergognosa ma anche di pericolo sanitario presso la Chiusa di Porto Fuori, in Via Argine Sinistro Fiumi Uniti, una situazione di grave disagio.

Ci si chiede, ancora una volta, quale sia l’impegno dell’amministrazione comunale per trovare una soluzione immediata, a partire da verifiche sul posto evidentemente mai effettuate, che possa garantire dignità al territorio e sicurezza ai cittadini, prendendo in esame eventualmente anche l’uso di fototrappole che possano porre un freno a questo scempio.

Nicola Tritto, Forza Italia