Fascicolo Sanitario Elettronico. Cittadini alle prese con attivazione identità digitale Lepida durante pandemia

In data 6 aprile 2020 (momento di piena pandemia) ho effettuato la richiesta di identità digitale tramite il sistema Lepida ID per potere attivare il fascicolo sanitario elettronico, sfruttando la possibilità che veniva data ai cittadini visto il momento di criticità particolare.

In data 15 aprile ho ricevuto una mail dal sistema Lepida ID dal titolo “Informazione su tempistica riconoscimento da remoto” in cui mi si ringraziava per la registrazione effettuata e mi veniva comunicato che gli operatori stavano effettuando le verifiche previste della documentazione inviata per programmare “nel più breve tempo possibile” un appuntamento per il riconoscimento da remoto …

Mi rendo conto che il periodo sia stato intenso e sicuramente non facile ma a tutt’oggi, 6 giugno, non ho ricevuto alcuna notizia circa il possibile appuntamento per il mio riconoscimento da remoto e mi chiedo se a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta sia capitata la stessa cosa.

Chiara