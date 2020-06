Il Porto di Ravenna ha soddisfatto pienamente le esigenze della Jolly Vanadio. Perchè minimizzare?

Il 4 giugno scorso Ravenna Notizie ha pubblicato un intervento del sig. Maurizio Marendon, critico su tutto quello che si muove riguardo il porto di Ravenna.

Ferma restando la libertà di opinione di ciascuno, non capisco perché si voglia minimizzare un fatto importante, quale il primo scalo a Ravenna di un armatore come Ignazio Messina, che è valso al nostro porto l’attenzione di tutta la stampa specializzata, anche a livello nazionale.

Vorrei perciò fare alcune precisazioni.

Mi presento, sono Pietro Mazzotti, legale rappresentante della Italteam Shipping Srl Agenzia Marittima di Ravenna, Raccomandatario della nave Jolly Vanadio che ha fatto scalo tra il 16 e il 19 maggio 2020 nel porto di Ravenna per l’ imbarco di project cargo caricato su un totale di 47 colli di cui 30 trailer provenienti dalla zona di Lodi, 9 mafi + 1 rotabile da zone del Nord Italia e 7 mafi da Imola, materiale destinato a vari porto del Golfo Persico.

Lo scalo di Ravenna è stato possibile a seguito di valutazioni e condivisioni con tutte le parti interessate per le quali il nostro porto è stato ritenuto il più idoneo sia per l’aspetto operativo che per l’aspetto commerciale.

La nave proveniva da un cantiere turco, vuota di carico e Ravenna sarebbe stato il primo porto d’imbarco nella rotazione dei porti già programmati dall’ Armatore Ignazio Messina di Genova, che non aveva mai scalato con le sue navi il Porto di Ravenna ed in particolare con navi delle dimensioni della Jolly Vanadio.

Il Porto di Ravenna, come sempre, ha soddisfatto pienamente le esigenze di tutti gli interessati alla spedizione e la professionalità dimostrata ha fatto sì che l’Armatore abbia pubblicamente affermato che terrà conto di Ravenna per ulteriori scali delle sue navi.

Pietro Mazzotti