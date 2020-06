Ho fatto una deviazione per vedere la Scuola del Mosaico di Spilimbergo e ne esco moralmente a pezzi…

Ne avevo sentito parlare da autorevoli esponenti dell’arte e del mosaico ravennate, fra i quali Marcello Landi e perciò, trovandomi in zona per lavoro, ho fatto una deviazione per vedere la Scuola del Mosaico di Spilimbergo, in provincia di Udine. E se da un lato ne resto affascinato, dall’altro ne esco moralmente a pezzi … Un bellissimo edificio in pieno centro, ristrutturato a nuovo, con decori ovviamente in mosaico e sul retro un ampio giardino con parcheggio, accessibile da una cancellata stile campus americano, nel quale si trovano una seconda nuova struttura adibita a laboratori ed un terzo complesso in fase di ultimazione, sul muro del quale due bellissimi mosaici. Chapeau al Comune di Spilimbergo, mentre all’Amministrazione di Ravenna, che da sempre pone la cultura al centro di ogni suo mandato, un invito a scuotersi e ad affrontare seriamente la questione della nostra Scuola del Mosaico. Per chi ama davvero Ravenna, per l’importanza che i mosaici hanno nella storia della nostra città, dove 7 degli 8 patrimoni artistici riconosciuti dall’Unesco esprimono questa arte antica, è davvero impensabile non avere una Scuola che possa almeno avvicinarsi ad una sede come questa. Essere la capitale del mosaico non significa solo saper mettere in mostra le proprie bellezze, ma anche creare percorsi e luoghi in cui educare e formare i giovani a questa espressione artistica.

Paolo Guerra – Assoraro