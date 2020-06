Rocchi (Articolo Uno Ravenna): una pista ciclabile per Castiglione di Ravenna

Qualche giorno fa da parte dell’amministrazione è uscito un chiaro impegno per investire nella località di Castiglione!

Oltre ai lavori che abbiamo letto e che condividiamo nella loro impostazione rispondendo a problematiche presenti da anni lancio un appello all’amministrazione perché porti al tavolo della provincia il problema di Via Ponte della Vecchia.

Castiglione di Ravenna, come altre realtà del forese di Ravenna, presenta la necessità di un intervento sulla viabilità e sulle condizioni stradali.

Il nostro paese ha un’area industriale importante, nella quale sono presenti attività come Martini, oltre che a diversi cantieri navali. Questi ultimi comportano verificarsi del passaggio di mezzi pesanti attraverso le località di Castiglione di Ravenna e di San Zaccari. Via Ponte della Vecchia è una strada provinciale che da anni non è adeguata al passaggio di mezzi pesanti. Inoltre, è quotidianamente percorsa da tanti lavoratori delle sopracitate aree industriali, che in bicicletta e spesso senza giubbotto catarifrangenti, percorrono il tratto Castiglione di Ravenna-San Zaccaria, rischiando di non essere visti e mettendo in pericolo la propria vita.

Chiedo pertanto all’amministrazione di aprire un confronto con la provincia per creare una pista ciclabile, in grado di permettere ai lavoratori di muoversi in sicurezza e ai residenti di avere un collegamento sicuro con i paesi limitrofi.

In ultima istanza, soprattutto in questo periodo di emergenza è tornata sotto continua sollecitazione via Fossa, la quale è stata danneggiata dal passaggio di mezzi pesanti che ne stanno compromettendo la sicura fruibilità e la sicurezza!

Giovanni Rocchi

Consigliere Territoriale – Articolo Uno Castiglione di Ravenna