Solidarietà al collega E. e una buona e veloce guarigione, dopo il grave infortunio in Marcegaglia

La FLMUniti Cub Romagna esprime solidarietà al collega E. e una buona e veloce guarigione dopo il grave infortunio subito il 20 giugno nel terminale portuale all’interno dello stabilimento Marcegaglia scivolando dentro la stiva della nave dove lui e altri colleghi si occupano dello scarico dei coils – un lavoro per il quale da qualche anno la direzione Marcegaglia ha creato un reparto con dipendenti Marcegaglia diretti – attività molto pericolosa più di tutte le altre attività che si svolgono nelle linee di produzione all’interno dello stabilimento. Per circa 30 anni questo lavoro veniva svolto dalla Cooperativa Portuali ravennati che attualmente la svolgono solo per metà: ad esempio il carico della nave mentre lo scarico è compito dei dipendenti Marcegaglia, mentre la movimentazione dal terminale ai vari reparti è compito della Logitech che da poco ha vinto l’appalto e a sua volta ha subappaltato alla cooperativa Cofari. Non è il primo infortunio grave che è avvenuto in questi anni fra gli addetti a questa mansione. Diversi problemi inerenti la sicurezza sulle postazioni di lavoro sono stati segnalati. Dall’aprile 2020 a causa Covid19 l’azienda applica la cassa integrazione, diversi reparti lavorano sotto organico tra cui anche il terminale dove il collega ha subito un infortunio per cui è stato trasportato con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena. Da qualche mese un Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori che segnalava interrottamente i problemi inerenti all’igiene e alla sicurezza, denunciando il tutto alla medicina del lavoro e alla Procura della Repubblica, casualmente è stato licenziato. Perciò la FLMUniti CUB esprime solidarietà al collega lavoratore Rappresentante per la sicurezza e si augura che dal momento in cui ci sarà l’udienza davanti al Giudice del Lavoro, verrà reintegrato nel suo luogo lavorativo. Proprio ieri sulla testata giornalistica “Ansa” i fratelli Marcegaglia dichiarano di aver segnalato l’interesse nei confronti dell’acquisto dell’acciaieria di Terni, spiegando ai giornalisti qual è la loro storia industriale. Noi chiediamo come sindacato a Marcegaglia di investire di più sulla sicurezza dei lavoratori e non solo di fare investimenti per riavere profitti in cambio. Noi come dipendenti dello stabilimento Marcegaglia Ravenna e come rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, non ci fermeremo mai, segnaleremo i vari problemi alla direzione e agli organi competenti.

Giuseppe Limantri – Rappresentante FlmUniti Cub Romagna