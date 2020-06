Enpa Ravenna: proprietari maleducati non raccolgono le popò di Fido

Molti, in questi giorni di pandemia, amano ripetere che le cose non saranno più come prima e che vi sono e saranno dei radicali cambiamenti nella quotidiana vita dei cittadini.

Non ne dubitiamo, ma per un piccolo aspetto che ci riguarda da vicino, siamo dell’avviso che nulla cambierà. Ci riferiamo alla maleducazione, segnalata più volte, di certi detentori di cani che omettono di raccogliere le feci del loro amico.

Anche nelle giornate in cui molti cantavano e si sbracciavano sui balconi e le strade erano deserte, non mancavano le popò non raccolte dei cani.

Comunque sia esortiamo i possessori di cani “distratti” a raccogliere le feci dei propri animali e a depositarle negli appositi contenitori, sia perché l’educazione civica lo impone, sia perché trovarsi degli escrementi su cui arrischiare il pestaggio, scatena in talune persone un rancore ed una intolleranza contro i cani.

Quindi, per l’ennesima volta, raccogliete e gettate negli appositi siti, le deiezioni di Fido.

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna