A Marina di Ravenna manca un circolo per piccole imbarcazioni

Sono un appassionato di vela e abito a Marina di Ravenna. Purtroppo a Marina mancano i circoli velici per le piccole imbarcazioni (derive, catamarani windsurf, ecc.). Personalmente devo tenere la mia piccola imbarcazione a Lido Adriano. Venendo a Marina via mare ho visto che non c’è neanche un corridoio (piccola corsia delimitata da boe in mare dove una piccola imbarcazione a vela può raggiungere la costa): il più vicino si trova al bagno Baloo a Punta Marina.

Assurdo, un paese di mare con chilometri di costa e neanche un circolo e nessun corridoio. Marina Romea, Porto Corsini, Punta Marina, Lido Adriano ne hanno più di uno e noi nessuno. Perché, mi chiedo. Se uno volesse uscire con il windsurf deve andare a Punta Marina. Diamo la possibilità ai nostri ragazzi di praticare sport: ok il racchettoni e il beach volley, ma non dimentichiamoci che noi abbiamo il mare! Perché se la proposta è solo aperitivi, poi non lamentiamoci di certe situazioni…

Fabio