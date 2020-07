Spiaggia naturista della Bassona: l’attraversamento sulla duna sarebbe vietato, ma…

Il passaggio, la sosta e l’attraversamento sulla duna riguardante la spiaggia della Bassona destinata alla pratica del naturismo sarebbe vietato dall’ordinanza del Sindaco Tl n.716 del 24.06.2020 ma, ad oggi, non ci sono controlli per farla rispettare. Nella foto vediamo varie persone sulla duna e uno in arrivo. Ho visto che percorrere la duna per andare e tornare dalla spiaggia naturista è la regola, e ben pochi usano la battigia.

Certamente esistono persone poco rispettose dell’ambiente ed altre che per mancanza di conoscenza dell’ordinanza compiono atti da condannare. Ritengo che andasse posto un bel cartello con ampie scritte alla base della duna vicino al ponticello in legno su cui si poteva scrivere, ad esempio, “Vietato percorrere, attraversare e sostare sulle dune: punibile con sanzione”. Ma perché chi emette un’ordinanza poi non la fa rispettare?

Fidenzio Laghi