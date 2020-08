Amare sorprese per i frequentatori dell’area verde e sgambamento cani di via Vicoli. A seguito del fortunale di inizio mese la recinzione dell’area di sgambamento cani ha subito danni a causa della caduta di rami da un albero adiacente che poi è stato abbattuto. Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale lumi sul motivo dell’abbattimento dell’albero in questione, ma non ci è stata fornita alcuna risposta.

Ad oggi la recinzione risulta ancora danneggiata e l’area di sgambamento quindi inutilizzabile, con grandi disagi per i proprietari di cani della zona.

I resti dell’albero abbattuto giacciono ormai da più di una settimana nell’area verde e, come se l’area fosse divenuta una discarica, negli ultimi giorni sono state depositate altre ramaglie trasportate da mezzi attrezzati dalle vie limitrofe.

Pare non esserci pace per i residenti, che dopo aver chiesto chiarimenti sul nuovo progetto della scuola che dovrà sorgere in quest’area, privando loro e la città di una grande fetta di un fondamentale polmone verde, si rammaricano nel vedere uno dei fiori all’occhiello della città in termini di verde così maltrattato.

Mauro Bertolino

Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori