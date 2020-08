Come lo sposo ama la sua sposa così don Ugo Salvatori, ha amato la propria Comunità dei fedeli. Don Ugo faceva parte di quella genia di sacerdoti “che hanno servito le Comunità di queste terre, donando la vita per esse, attenti alle esigenze concrete delle persone, come delle loro anime (“Quattroncentesino” della Beata Vergine di Sulo, ed. Parrocchia di Filetto 2018, pag.11).

E un posto importante nel suo cuore di bambino prima a Roncalceci e di sacerdote poi, era occupato dalla sacra immagine della Beata Vergine di Sulo venerata nella vicina frazione di Filetto, tanto che anche quest’anno si accingeva a raggiungerla con le sue Comunità parrocchiali di S. Rocco in Ravenna e S. Biagio in Roncalceci.

Era atteso a Filetto il giorno di Ferragosto, nella Festa della Madonna di Sulo, per la celebrazione della S. Messa delle ore 7 assieme alla sua Comunità parrocchiale, e quando al telefono non ha risposto si è subito pensato al peggio, lui sempre molto attento e preciso, così attaccato alla sua Madre Celeste, che proprio in quel giorno lo aveva voluto con sé.

La prima S. Messa si era svolta alle ore 5 e un quarto, poi quella delle ore 6 del pellegrinaggio delle frazioni di S. Pancrazio e Chiesuola del vicino territorio di Russi, poi i fedeli di Roncalceci e S. Rocco lo aspettavano con il suo fare deciso, ma delicato, il suo parlare sincero, ma sempre rispettoso.

Nel suo libro “Roncalceci” (ed. Capit 2008) aveva descritto la “Terra Madre”, dedicata a sua madre, roncalcesiana di ferro, prima e grande maestra della sua vita, “come il cardine antico, tardo muove il suo peso, così cercando con ansia il tuo viso, ho trovato un mondo inatteso”.

La figura materna, come quella della Madre Celeste Maria, era spesso nelle sue parole. E se ogni anno rinnovava questo suo sentimento d’amore verso la Madre Celeste incontrandola nella festa della Madonna di Sulo era perché aveva ben vive le parole che giungono dal suo Santuario in Filetto: “Se la famiglia è cristiana, se vivo è il senso dell’onore, se chiara è la visione dell’idea e della fede, se forte lo spirito nelle prove del dolore e della sventura, la sorgente della purezza e della costanza cristiana è qui, in questo Santuario, ove tante madri hanno pregato e pianto, ove hanno condotto i loro teneri figli per presentarli a Maria”.

Ulisse Babini – della parrocchia di Filetto