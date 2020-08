Ravenna. Cambio viabilità in via Degli Spreti e zone limitrofe, cittadini allarmati: “1000 auto in poche ore”

Il cambio di viabilità di via Degli Spreti e zone limitrofe creerà grande disagio ai cittadini e ai residenti. Avremo il traffico di tre scuole e della Domus Nova tutto in via degli Spreti e via Umbria. Chiediamo all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Michele De Pascale, di fermare l’intervento su via Umbria e via Degli Spreti visto l’errore madornale di sottovalutazione del traffico. Tre scuole e un ospedale tutti in via Umbria genereranno la presenza di 1000 auto in poche ore Per di più gli abitanti di via Toscana interpellati sarebbero d’accordo nel lasciare il loro senso di marcia così com’è e tutto funzionerebbe. Purtroppo non siamo stati mai interpellati.

Via degli Spreti

Cambi circolazione

La protesta dei cittadini residenti in via degli Spreti e limitrofi rivolta al sindaco De Pascale

Maurizio Baroni