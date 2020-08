Sulle dichiarazioni del Sindaco Pederzoli in occasione della manifestazione a sostegno del Candidato sindaco Paolo Cavina

Venerdì 21 agosto l’evento in Piazza della Libertà con Salvini a Faenza, per sostenere il Candidato sindaco Paolo Cavina, ha visto la partecipazione anche del primo cittadino di Brisighella, Massimiliano Pederzoli.

Il sindaco di Brisighella, nel suo intervento ha affermato che l’Unione dei Comuni è una struttura inefficiente ed inefficace, piena di persone che sono state assunte solo per meriti “politici” e che aspetta con ansia le Elezioni Amministrative di Faenza auspicando che venga eletto un sindaco “… che la pensa come lui, se non nei grandi temi, almeno nelle questioni quotidiane…” in modo che, dopo essersi “presi l’Unione” si possa finalmente “… spianare tutti”.

Queste affermazioni sono state applaudite con entusiasmo dal Candidato Paolo Cavina come dimostrato dai video postati sui social. Sono affermazioni gravi che, anche se depurate dalla necessita di “motivare la piazza”, rappresentano un modo arrogante e pericoloso di interpretare il Governo della Cosa Pubblica soprattutto se fatte da un Sindaco in carica.

In questi anni, e parlo per esperienza diretta, i Sindaci dei 6 Comuni si sono confrontati, hanno discusso, anche litigato, ma si è sempre trovato un equilibrio tra le diverse necessità in modo che tutti i Cittadini della nostra Unione, indipendentemente dalla loro residenza, avessero pari opportunità e possibilità… con uno spirito di solidarietà e collaborazione forse sconosciuto al Primo Cittadino di Brisighella. E dispiace anche vedere il plauso che queste parole hanno ricevuto dal Candidato sindaco Paolo Cavina, che dovrebbe conoscere bene le complessità e le difficoltà della gestione amministrativa Comunale e di Unione e che non possono essere banalmente liquidate con affermazioni demagogiche e semplicistiche… ma forse opportunità elettorali contingenti hanno fatto affievolire i ricordi di anni di lavoro passati a contribuire, attivamente, come Consigliere di Maggioranza, nella costruzione di questa Unione.

Sono fiducioso che i Faentini sapranno distinguere tra chi ha dimostrato di aggregare, in una unica coalizione, le migliori forze della Città per offrire una prospettiva di crescita inclusiva e aperta e chi, invece, è stato selezionato ed è sostenuto da forze che prediligono l’arroganza invece che il Dialogo, la forza invece della Cooperazione.

Fabio Anconelli

Coordinatore Pd della Romagna Faentina